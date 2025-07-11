Индонезия выслала в Россию организатора преступного сообщества

По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации власти Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности. Ему вменяются организация преступного сообщества, превышение должностных полномочий, получение взятки, а также нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
«По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество (преступную организацию) с целью незаконного получения материальной выгоды за оказание услуг по предоставлению сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи», — говорится в сообщении.
Для реализации схемы мужчина открыл телеграм-канал, куда привлек других участников, в том числе сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Через этот канал Зверев за плату предоставлял подписчикам персональные данные и информацию о частной жизни граждан.
После начала расследования Зверев скрылся, в связи с чем в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2022 года он был объявлен в международный розыск. В июне 2022 года его задержали на территории Индонезии.
Ранее KP.RU писал, что в Россию экстрадируют гражданина РФ Владимира Полянского, обвиняемого в международной наркоторговле. С 2008 года мужчина возглавлял одно из подразделений преступной организации, занимавшейся поставками наркотиков в Россию из-за границы. Контрабанду осуществляли с помощью тайников, оборудованных в грузовых автомобилях.
Напомним, с 1 июля 2025 года в России вступили в силу обновленные положения закона «О персональных данных», полностью запрещающие хранение и обработку информации о гражданах РФ за рубежом. Согласно новым требованиям, весь процесс обращения с персональными данными — от их сбора до удаления — должен происходить исключительно на территории России.