В РПЦ рассказали, как пройдут похороны совершившего суицид Старовойта

Согласно православным традициям, если человек ушел из жизни самостоятельно, то и отпевать его не будут. Так и произошло в Центральной клинической больнице — там священнослужители не молились об упокоении и отпущении грехов министра. Вместо этого представитель РПЦ прочитал короткую молитву в самом конце, которая заняла не более пары минут.