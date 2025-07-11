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В РПЦ рассказали, как пройдут похороны совершившего суицид Старовойта

11 июля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Издание StarHit выяснило у представителей Русской православной церкви (РПЦ), как может пройти данное мероприятие.

11 июля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Издание StarHit выяснило у представителей Русской православной церкви (РПЦ), как может пройти данное мероприятие.

По канонам РПЦ, за людей, совершивших суицид, никто не молится.

Согласно православным традициям, если человек ушел из жизни самостоятельно, то и отпевать его не будут. Так и произошло в Центральной клинической больнице — там священнослужители не молились об упокоении и отпущении грехов министра. Вместо этого представитель РПЦ прочитал короткую молитву в самом конце, которая заняла не более пары минут.

На могиле не предусматривается православного креста — вместо этого на Смоленском кладбище должна появиться табличка без религиозной символики.

Кроме того, в гроб усопшим не кладут нательный крестик или погребальный венчик — ленту, символизирующую прохождение земных испытаний. А тело самоубийцы не должно быть покрыто саваном, обозначающим чистоту души и отказ от мирских благ.

За самоубийц нельзя заказывать панихиды, сорокоусты, а родным не дают возможности подавать записки об упокоении — считается, что все это близкие делают, чтобы облегчить путь души к Богу, уточнили в издании.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом.

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