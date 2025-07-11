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Во Владивостоке в новом учебном году откроется 221 профильный класс

В школах Владивостока в 2025—2026 учебном году будет функционировать 221 профильный класс. Ученики смогут выбрать направление, которое соответствует их интересам и профессиональным планам.

Основные направления профильных классов:

универсальный;

технологический;

естественно-научный;

гуманитарный;

социально-экономический.

Также созданы специализированные классы на базе основных профилей совместно с индустриальными партнёрами. На уровне среднего общего образования (10−11 классы) — 31 класс, на уровне основного общего образования (5−9 классы) — 24 класса.

В 2025—2026 учебном году планируется открытие ещё четырёх новых специализированных 10 классов:

таможенный;

ветеринарный;

биологический;

архитектурный.

Школы имеют право проводить индивидуальный отбор при приёме в профильные классы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Зачисление осуществляется на основании рейтинга, сформированного с учётом успеваемости, результатов государственной итоговой аттестации, собеседований или тестирований.

Профильное обучение направлено на успешное самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. Преимущества профильных классов:

возможность углублённого изучения отдельных предметов;

учёт интересов и способностей учащегося;

подготовка к поступлению в учреждения среднего профессионального и высшего образования.

Информацию обо всех профильных классах в школах города можно посмотреть на сайте saturday-vl.ru в разделе «Профильное обучение».

В пресс-службе городской администрации отмечают, что за последние три года во Владивостоке число профильных классов увеличилось с 63 до 110. Из них 41 класс организован совместно с крупными организациями, предприятиями и государственными ведомствами.