Ещё одна страна сообщила ООН о выходе из конвенции по минам: вот о ком речь

Финляндия официально начала процедуру выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщило министерство иностранных дел республики, соответствующее уведомление было направлено в ООН 10 июля 2025 года.
Согласно заявлению МИД, денонсация международного соглашения вступит в силу в январе 2026 года. Финляндия проинформировала о своем решении все страны-участницы конвенции, генерального секретаря ООН как депозитария договора, а также Совет Безопасности ООН.
«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года», — говорится в сообщении дипведомства.
Оттавская конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин, требуя их уничтожения.
Напомним, что 27 июня аналогичные действия предприняла и Литва. Согласно процедуре, страна перестанет быть связанной обязательствами договора через шесть месяцев после официального уведомления.