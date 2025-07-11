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Ещё одна страна сообщила ООН о выходе из конвенции по минам: вот о ком речь

Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия официально начала процедуру выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщило министерство иностранных дел республики, соответствующее уведомление было направлено в ООН 10 июля 2025 года.

Согласно заявлению МИД, денонсация международного соглашения вступит в силу в январе 2026 года. Финляндия проинформировала о своем решении все страны-участницы конвенции, генерального секретаря ООН как депозитария договора, а также Совет Безопасности ООН.

«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года», — говорится в сообщении дипведомства.

Оттавская конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин, требуя их уничтожения.

Напомним, что 27 июня аналогичные действия предприняла и Литва. Согласно процедуре, страна перестанет быть связанной обязательствами договора через шесть месяцев после официального уведомления.

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