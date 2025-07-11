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Тольяттинский «Акрон» проведет последний товарищеский матч в Москве 11 июля

«Красно-черные» и «СКА-Хабаровск» сыграют в пятницу. Появилась информация, что встреча пройдет в закрытом режиме (12+).

«Красно-черные» и «СКА-Хабаровск» сыграют в пятницу. Появилась информация, что встреча пройдет в закрытом режиме (12+).

Ранее волжане обыграли «Знамя Труда» и СШОР «Химки», разошлись ничьей с костромским «Спартаком» и уступили тульскому «Арсеналу». 11 июля проведут последний «товарняк» на этих летних сборах.

Соперник из Первой лиги. В минувшем сезоне занял шестое место с 53 очками. Крайний раз виделись 25 мая прошлого года, перед стыками «молодых и звонких» с «Уралом». Тогда «Акрон» победил с разницей в один мяч — 2:1 (12+).

Недавно главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев рассказал о трансферной кампании клуба.

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