Тольяттинский «Акрон» проведет последний товарищеский матч в Москве 11 июля

«Красно-черные» и «СКА-Хабаровск» сыграют в пятницу. Появилась информация, что встреча пройдет в закрытом режиме (12+).
Ранее волжане обыграли «Знамя Труда» и СШОР «Химки», разошлись ничьей с костромским «Спартаком» и уступили тульскому «Арсеналу». 11 июля проведут последний «товарняк» на этих летних сборах.
Соперник из Первой лиги. В минувшем сезоне занял шестое место с 53 очками. Крайний раз виделись 25 мая прошлого года, перед стыками «молодых и звонких» с «Уралом». Тогда «Акрон» победил с разницей в один мяч — 2:1 (12+).
Недавно главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев рассказал о трансферной кампании клуба.
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