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Украинские беженцы возмущаются ужасным сервисом в аэропорту Кишинева, ценами и отсутствием брендовых магазинов, им ответили местные: «Из-за вас цены на недвижимость взлетели выше небес, а на Украине слово “мо

Нам не надо от вас денег или каких-то особых реверансов, иногда простого «спасибо» вполне достаточно.

Источник: Комсомольская правда

Вообще, в последнее время в Сети появилось довольно много роликов гражданок Украины, которые недовольны Молдовой. Вот еще одна украинка пожаловалась на то, что, мол, аэропорт ей маленький в Кишиневе, в Одессе, мол, лучше.

Бывали мы в этом «несчастье» в Одессе, наш получше будет вашего сараюшки.

Второй момент: очереди и толпа в бизнес-лаунж. Так это вытекает оттуда же: не рассчитан был аэропорт Кишинева на то, что хлынут в него из Украины. Так что, очереди — благодаря вам не в последнюю очередь (извините за тавтологию).

Конечно, отдельная претензия к руководству аэропорта, которое ничего не делает, чтобы ситуацию улучшить.

Еще полно роликов, где украинки жалуются на дорогое жилье и его аренду. Буна зиуа, связи с собой не видите? Вы настолько прибили рынок недвижимости, скупая жилье за бешеные деньги, что на сегодняшний день жители Молдовы больше всех заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине закончились, вы бы уехали и цены бы упали.

А еще украинкам не хватает салонов красоты и недорогих брендовых магазинов. Ну, за салон красоты, где его хозяйка из Украины довела до смерти нашу бизнес-леди, отдельное спасибо. И хозяйке, сбежавшей от наказания на родину — пламенный привет.

Что до брендовых магазинов — да, не 7-й километр, мы и сами знаем про цены в торговых центрах. Что-то надо — заказываем онлайн или в Яссы гоняем. И вам советуем.

Поймите, мы нормальные. И долго терпели, что на Украине слово «молдаванин» употреблялось в уничижительном смысле.

Но времена изменились. Нам не надо от вас денег или каких-то особых реверансов. Иногда простого «спасибо» — вполне достаточно.

Такие мы.

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