Украинские беженцы возмущаются ужасным сервисом в аэропорту Кишинева, ценами и отсутствием брендовых магазинов, им ответили местные: «Из-за вас цены на недвижимость взлетели выше небес, а на Украине слово “мо

Еще полно роликов, где украинки жалуются на дорогое жилье и его аренду. Буна зиуа, связи с собой не видите? Вы настолько прибили рынок недвижимости, скупая жилье за бешеные деньги, что на сегодняшний день жители Молдовы больше всех заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине закончились, вы бы уехали и цены бы упали.