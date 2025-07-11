Астрологический коктейль: энергетически благоприятные и неблагоприятные даты в июле 2025

С 25 по 31 июля растущая Луна подтолкнет к развитию и новым начинаниям — время, когда семена идей готовы прорости. С 11 по 24 июля — убывающая Луна, словно мягкий дождь осенью, приглашает отпустить лишнее и завершить дела. А 24 июля новолуние во Льве принесет заряд смелости и креатива — отличный момент, чтобы начать все с чистого листа и сиять.