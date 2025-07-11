Астрологический коктейль: энергетически благоприятные и неблагоприятные даты в июле 2025

Июль 2025 — это не просто середина лета, это настоящий астрологический коктейль. Звезды приготовили месяц контрастов — от ярких вспышек удачи до неожиданных испытаний. О самых благоприятных и неблагоприятных датах второго месяца лета рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.
Главные астрологические события месяца.
С 25 по 31 июля растущая Луна подтолкнет к развитию и новым начинаниям — время, когда семена идей готовы прорости. С 11 по 24 июля — убывающая Луна, словно мягкий дождь осенью, приглашает отпустить лишнее и завершить дела. А 24 июля новолуние во Льве принесет заряд смелости и креатива — отличный момент, чтобы начать все с чистого листа и сиять.
Удачные дни июля.
15−17 июля.
Период для карьерных решений. Можно смело планировать важные проекты или переговоры, но избегайте поспешных шагов и конфликтов — звезды любят, когда вы сохраняете хладнокровие.
27−31 июля.
Время везения и удачи. Пробуйте новые дела, делайте ставку на интуицию, но не забывайте про планирование. В эти дни даже мелочи складываются в большую победу.
13−14 июля.
Отлично подойдут для бьюти-процедур — ваша энергия будет на пике, а уход за собой принесет двойную пользу.
20−22 июля.
Благоприятное время для важных разговоров и обсуждений.
28−29 июля.
Настоящие дни исполнения желаний, когда стоит верить в чудеса и не бояться мечтать.
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Неблагоприятные даты июля.
15 июля.
Не лучший момент для финансовых решений, так что откладывайте крупные покупки и инвестиции. В эти дни лучше не покупать ничего дороже мороженого.
24 июля.
Во время новолуния во Льве звезды советуют погрузиться в тишину и размышления — идеальный повод для спа-процедур и заботы о себе.
Как использовать энергию июля.
В карьере июль щедр на возможности: лучшие дни для переговоров и презентаций — середина месяца, когда Луна растет, а звезды поддерживают ваши амбиции. В конце месяца романтика может заиграть новыми красками.
Для здоровья июль рекомендует обратить внимание на детокс и восстановление — идеальные периоды с 11 по 24 июля, когда энергия убывающей Луны помогает очищению.
Финансово удачные дни — конец месяца, особенно с 27 по 31 июля, когда можно смело планировать инвестиции и крупные покупки, но с осторожностью.
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