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Астрологический коктейль: энергетически благоприятные и неблагоприятные даты в июле 2025

Июль 2025 — это не просто середина лета, это настоящий астрологический коктейль. Звезды приготовили месяц контрастов — от ярких вспышек удачи до неожиданных испытаний. О самых благоприятных и неблагоприятных датах второго месяца лета рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.

Июль 2025 — это не просто середина лета, это настоящий астрологический коктейль. Звезды приготовили месяц контрастов — от ярких вспышек удачи до неожиданных испытаний. О самых благоприятных и неблагоприятных датах второго месяца лета рассказала «Вечерней Москве» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.

Главные астрологические события месяца.

С 25 по 31 июля растущая Луна подтолкнет к развитию и новым начинаниям — время, когда семена идей готовы прорости. С 11 по 24 июля — убывающая Луна, словно мягкий дождь осенью, приглашает отпустить лишнее и завершить дела. А 24 июля новолуние во Льве принесет заряд смелости и креатива — отличный момент, чтобы начать все с чистого листа и сиять.

Удачные дни июля.

15−17 июля.

Период для карьерных решений. Можно смело планировать важные проекты или переговоры, но избегайте поспешных шагов и конфликтов — звезды любят, когда вы сохраняете хладнокровие.

27−31 июля.

Время везения и удачи. Пробуйте новые дела, делайте ставку на интуицию, но не забывайте про планирование. В эти дни даже мелочи складываются в большую победу.

13−14 июля.

Отлично подойдут для бьюти-процедур — ваша энергия будет на пике, а уход за собой принесет двойную пользу.

20−22 июля.

Благоприятное время для важных разговоров и обсуждений.

28−29 июля.

Настоящие дни исполнения желаний, когда стоит верить в чудеса и не бояться мечтать.

Любовный гороскоп на июль 2025 для всех знаков зодиака.

Неблагоприятные даты июля.

15 июля.

Не лучший момент для финансовых решений, так что откладывайте крупные покупки и инвестиции. В эти дни лучше не покупать ничего дороже мороженого.

24 июля.

Во время новолуния во Льве звезды советуют погрузиться в тишину и размышления — идеальный повод для спа-процедур и заботы о себе.

Как использовать энергию июля.

В карьере июль щедр на возможности: лучшие дни для переговоров и презентаций — середина месяца, когда Луна растет, а звезды поддерживают ваши амбиции. В конце месяца романтика может заиграть новыми красками.

Для здоровья июль рекомендует обратить внимание на детокс и восстановление — идеальные периоды с 11 по 24 июля, когда энергия убывающей Луны помогает очищению.

Финансово удачные дни — конец месяца, особенно с 27 по 31 июля, когда можно смело планировать инвестиции и крупные покупки, но с осторожностью.

Ранее Кажетта назвала «Вечерней Москве» дни июля, в которые можно круто поменять свою судьбу.