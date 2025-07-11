Завершена прокладка тоннеля для Шелепихинского подводного газопровода

«Новый дюкер соединит ул. Большая Филевская с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 м, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления», — отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии. Он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей.
«Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода — более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта», — рассказал он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО «Мосгаз», при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за 1,5 минуты.