Почему растёт квартплата? Реальные причины нового скачка тарифов ЖКХ в 2025 году

В 2024 году было зафиксировано среднее повышение тарифов на 9,8%, а в 2023-м — на 8,1%. В этот раз, по данным аналитиков системы «Гарант», стоимость «коммуналки» в среднем по стране выросла от 8,6% до 21,1% — всё зависит от региона проживания, то есть размер новых тарифов будет неравномерным. Так, например, для Москвы максимальный индекс предусмотрен на уровне 15%, для Подмосковья — 13,3%, а для Санкт-Петербурга — 14,6%. Наименьший показатель (8,6%) установлен для Амурской области, а наибольший (21,1%) — для Пермского края. При этом виды услуг тоже подорожали по-разному: скажем, в Москве больше всего поднялись тарифы на вывоз мусора (+14,9%).