Песков оценил возможности онлайн-платформ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Онлайн-платформы — соцсети и такие маркетплейсы как Wildberries и Ozon — зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией, чем традиционные экономические издания, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конкуренцию традиционным медиа начинают составлять онлайн-платформы. Маркетплейсы, соцсети зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией, чем традиционные экономические издания. Те же Wildberries или Ozon предоставляют аналитику по категориям товаров, структуре аудитории и так далее», — сказал Песков журналу «Эксперт».
Он пояснил, что на СМИ сегодня воздействует в том числе тренд, который связан с развитием технологий.
«Увеличивается скорость передачи информации. Новости публикуются молниеносно. Погоня за оперативностью, естественно, приводит к тому, что СМИ переходят к коротким, простым сообщениям, которые сейчас более востребованы. Это меняет характер работы медиа. Тренд на репортерский формат передачи информации сейчас доминирует», — поделился своим мнением Песков.