Разработана технология очистки поверхностных вод

«Мы разработали технологию, в основе которой лежит природный эффект самоочистки воды в высоких водопадах за счет гидростатического давления — кавитации. При кавитационной обработке воды изменяются ее физико-химические свойства, происходит процесс активации за счет образования в ее среде газовых пузырьков, при разрушении которых происходит сгорание токсикантов без введения дополнительных химических добавок», — привели в пресс-службе слова одного из авторов разработки, профессора кафедры инженерной химии и промышленной экологии СПбГУПТД Раисы Витковской.