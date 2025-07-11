Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции, ЧП сняли на видео

В США, в Калифорнии капитан и матросы удрали с горящей 23-метровой яхте «Conception», бросив пассажиров умирать. В результате погибло 25 человек, еще девять считаются пропавшими без вести. Это было трехдневное путешествие вдоль побережья Калифорнии. На борту — 33 пассажира (не считая экипаж): морской биолог, 17-летняя студентка, отмечавшая день рождения с родителями, профессиональные дайверы, ученые-ихтиологи.