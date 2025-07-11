Суперъяхта загорелась в порту Сен-Тропе во Франции, ЧП сняли на видео

В порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции загорелась суперъяхта Sea Lady II под мальтийским флагом. Об этом со ссылкой на источники в местной пожарной сообщает агентство Agence France-Presse. А кадры горящего судна уже попали в Сеть.
Отмечается, что огонь на яхте вспыхнул около 20:15 по местному времени (21:15 по мск). Причина возгорания пока не установлена.
Пожарным трудно бороться с пламенем, поскольку они не могут попасть на борт. Данных о пострадавших пока не поступало. При этом представитель пожарной службы предположил, что судно затонет.
Французская газета Le Figaro уточняет, что Sea Lady II — это 41-метровое судно, построенное в 1986 году. Яхту отремонтировали в 2024-м и сдавали в аренду за 80 тысяч евро (более 7 миллионов рублей) в неделю.
9 июня в Геленджике загорелась яхта с туристами. Один отдыхающий получил серьезные ожоги — по некоторым данным, до 70% тела. По словам очевидцев, судно вспыхнуло на пляже «Сады морей» во время заправки. Следователи проводят проверку.
Ранее в морском порту Сочи вспыхнула пришвартованная яхта. Пожарным удалось очень оперативно потушить возгорание.
А на Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелась и пошла ко дну элитная двухпалубная яхта. По предварительным данным транспортной прокуратуры, причиной возгорания мог стать неисправный генератор.
В прошлом году в Невском районе Петербурга случился мощный пожар. Очевидцы сообщили на пульт дежурной службы, что катер, пришвартованный на проспекте Обуховской обороны, внезапно загорелся. Как оказалось, пламя вспыхнуло на яхте «Лаймарита». Специалисты МЧС Петербурга выяснили, что загорелась капитанская каюта.
До этого в Сириусе также загорелась яхта. Возгорание произошло в Имеретинском порту. Пожарные смогли потушить огонь за пять минут. К ликвидации возгорания привлекались 19 человек личного состава и восемь единиц техники. В результате пожара пострадал один человек.
В США, в Калифорнии капитан и матросы удрали с горящей 23-метровой яхте «Conception», бросив пассажиров умирать. В результате погибло 25 человек, еще девять считаются пропавшими без вести. Это было трехдневное путешествие вдоль побережья Калифорнии. На борту — 33 пассажира (не считая экипаж): морской биолог, 17-летняя студентка, отмечавшая день рождения с родителями, профессиональные дайверы, ученые-ихтиологи.