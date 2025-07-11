В аэропорту Волгограда задерживают рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Отметим, в аэропорту Пулково с 7.30 действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, в ночь на пятницу такой же запрет действовал в Шереметьево, но сейчас он уже снят.