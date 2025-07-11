В аэропорту Волгограда задерживают рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Это повлияло на расписание полетов и вылетов из Гумрака.
В пятницу, 11 июля, задерживается прилет рейса SU 1180 из Шереметьево в Волгоград. Самолет должен был приземлиться в Гумраке в 09.30, новое расчетное время — 11.30.
Также пришлось отложить прибытие рейса FV 6117 из Санкт-Петербурга. Лайнер окажется в Волгограде в 13.50 вместо запланированных 11.50.
По данным на онлайн-табло, полеты в обратных направлениях также не будут выполнены вовремя. В Москву самолет рейса SU 1181 вылетит в 12.30, а не в 10.30, в Санкт-Петербург (рейс FV 6118) — в 14.50 вместо 12.50.
Отметим, в аэропорту Пулково с 7.30 действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, в ночь на пятницу такой же запрет действовал в Шереметьево, но сейчас он уже снят.