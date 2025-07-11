В воронежских автобусах опять перестали работать терминалы

Сбои не носят массовый характер. Однако, поскольку существенный риск, что при проезде в автобусе или троллейбусе оплатить поездку безналичным способом не удастся, горожанам рекомендуют обязательно иметь с собой небольшой запас наличных.
Накануне ситуация была аналогичная. Восстановить корректную работу оборудования удалось за несколько часов.
Добавим, что в региональном центре в настоящее время также фиксируются перебои в работе мобильного интернета, что напрямую связано с действующей на территории области опасностью атаки БПЛА. Ее не отменяли со вчерашнего дня.