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В воронежских автобусах опять перестали работать терминалы

Воронежцы второй день подряд жалуются на некорректную работу терминалов для оплаты проезда в автобусах. В городском управлении транспорта перебои подтверждают. Как и накануне, речь идет о проблемах на стороне ООО «Информационные сети» (Газпромбанк).

Сбои не носят массовый характер. Однако, поскольку существенный риск, что при проезде в автобусе или троллейбусе оплатить поездку безналичным способом не удастся, горожанам рекомендуют обязательно иметь с собой небольшой запас наличных.

Накануне ситуация была аналогичная. Восстановить корректную работу оборудования удалось за несколько часов.

Добавим, что в региональном центре в настоящее время также фиксируются перебои в работе мобильного интернета, что напрямую связано с действующей на территории области опасностью атаки БПЛА. Ее не отменяли со вчерашнего дня.

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