В предстоящие выходные десятки домов Перми оставят без воды

На сетях водоснабжения Перми в период с 12 по 13 июля ресурсоснабжающая компания проведет ремонтные работы. Воду отключат в десятках многоквартирных домов нескольких районов города.
Воды не будет по адресам:
— 12 июля с 09:00 до 19:30 на улицах Комбайнеров, 36, 38, 39, 41, Нефтяников, 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, Одоевского, 35, 37;
— 12 июля с 09:30 до 09:30 13 июля на улицах Костычева, 31, 32, 33, 34 и Сеченова, 14, 9;
— 12 июля с 10:00 до 19:00 на ул. Писарева, 56;
— 12 июля с 10:00 до 10:00 13 июля на ул. Алексеевской, 58;
— 12 июля с 10:00 до 12:00 13 июля на улицах Архитектора Свиязева, 10, 12, 17, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 26а, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 8, Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 33, 6, 8, Кавалерийской, 51, Камышловской, 13, 21, 4, Карпинского, 100, 100а, 101, 101а, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 112 К1, 112а, 118, 120, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 77б, 78, 79, 79а, 81, 82, 83, 84, 85а, 86, 87, 87 г, 88, 90, 91а, 96, 97, 97а, 98, 99, 99 г, Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Конноармейской, 32, Космонавта Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 68б, 82, 84аа, Норильской, 11, 13, 13/1, 13а, 15, 2а, 6, 7, Подводников, 11а, 3, 9, Рязанской, 1, 11, 13, 17, 3, 5, 7, Сусанина, 9, Чердынской, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44, 6, 7, 8, Шахтерской, 18, 22, 26;
— 13 июля с 09:00 до 19:00 на улицах Акмолинской, 1, Бенгальской, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8, Бумажников, 1, 11, 12, 15, 17, 2, 20, 4, 9, Васильевской, 6, Ветлянской, 1, Головановской, 1, Декабря, 1, Пузырева, 14, 23, Железнодорожной, 1, 1а, 1б, 3, Залесной, 1, Иркутской, 1, Корсуньской, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9, Космической, 1, Куликовской, 1, Луговой, 3, Малореченской, 1, Мозырьской, 1, 26, 3, 34, 5, 6, 9, 9а, Оршанской, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 7, 9, Пинской, 1, Пришвина, 3, Прохладной, 2, Ромашковой, 66, Рябиновой, 23, Сестрорецкой, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26, 3, 4, 8, 9, Сиреневой, 31, Слудской, 1, Сургутской, 1, Сухумской, 10, 19, 3, 4а, 5, 6а, 8, Хуторской, 2, Шадринской, 3, Яблоневой, 2.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства, а также сделать необходимые запасы воды.