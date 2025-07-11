На трассе Канск — Абан — Богучаны продолжается капитальный ремонт

Кроме того, в этом году также будет капитально отремонтирован мост через ручей Талый на 178 км трассы. Подрядчик займется восстановлением опор, заменой опорных частей пролетных строений и деформационных швов, обновлением мостового полотна, нанесением гидроизоляции и обустройством водоотводов. Также предусмотрены работы по установке барьерного ограждения и дорожных знаков, а также очистке русла и прилегающей территории от мусора и растительности. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в октябре.