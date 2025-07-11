Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
На трассе Канск — Абан — Богучаны продолжается капитальный ремонт, который включает в себя обустройство основания дороги и восстановление моста через ручей Талый. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», общий бюджет которых составляет 650,7 миллиона рублей, финансируемых из краевого и федерального бюджетов.
По информации Министерства транспорта Красноярского края, подрядчик АО «КрайДЭО» начал капитальный ремонт 7,7-километрового участка трассы в мае. В начале работ были проведены подготовительные мероприятия, включая создание строительного городка и монтаж мобильного асфальтобетонного завода. Специалисты начали работы на объекте в конце мая — начале июня, выполнив расчистку полосы отвода и укрепление основания дороги с добавлением цемента. После завершения обустройства полотна планируется укладка трехслойного асфальтобетонного покрытия. Установка барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки запланированы к сентябрю.
Кроме того, в этом году также будет капитально отремонтирован мост через ручей Талый на 178 км трассы. Подрядчик займется восстановлением опор, заменой опорных частей пролетных строений и деформационных швов, обновлением мостового полотна, нанесением гидроизоляции и обустройством водоотводов. Также предусмотрены работы по установке барьерного ограждения и дорожных знаков, а также очистке русла и прилегающей территории от мусора и растительности. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в октябре.
В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется провести работы на 87 объектах региональных дорог Красноярского края. К концу сезона намечено восстановить около 200 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов, на что будет выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.