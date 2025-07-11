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Жалобы новосибирцев на мусорные полигоны дошли до суда

Природоохранная прокуратура подала иск к региональному оператору.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска, живущие рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», уже долгое время борются за свои права. По их мнению, полигоны эксплуатируются с многочисленными нарушениями. Поэтому инициативная группа даже обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Немногим позже ситуацию взяла на контроль прокуратура. В итоге к региональному оператору был подан иск.

— 26 июня иск был принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 июля, — указано в карточке дела на сайте Кировского районного суда Новосибирска.

Добавим, что иск связан с возмещением ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

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