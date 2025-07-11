Жалобы новосибирцев на мусорные полигоны дошли до суда

Жители Новосибирска, живущие рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», уже долгое время борются за свои права. По их мнению, полигоны эксплуатируются с многочисленными нарушениями. Поэтому инициативная группа даже обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Немногим позже ситуацию взяла на контроль прокуратура. В итоге к региональному оператору был подан иск.