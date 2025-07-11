Школьница умерла во время операции из-за забытого тампона

«Я долго ждала, но мне говорили, что операция продолжается, что внучка еще не пришла в себя. Через полтора часа в операционную зашла группа врачей с аппаратом. Позже мою внучку вынесли на носилках, подключенной к кислороду. Мне кажется, что она уже тогда была мертва», — рассказала бабушка.