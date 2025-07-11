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Школьница умерла во время операции из-за забытого тампона

16-летняя девушка, приехавшая на каникулы из-за границы к бабушке, скончалась после операции в ЛОР-отделении областной больницы в Узбекистане.

16-летняя девушка, приехавшая на каникулы из-за границы к бабушке, скончалась после операции в ЛОР-отделении областной больницы в Узбекистане. Причиной хирургического вмешательства стало затрудненное дыхание, сообщает Millar.

Трагедия произошла 1 июля в Самарканде. По словам родственников, через несколько часов после начала операции врачи вынесли пациентку на носилках с кислородной маской, но, по словам семьи, она уже была мертва.

«Я долго ждала, но мне говорили, что операция продолжается, что внучка еще не пришла в себя. Через полтора часа в операционную зашла группа врачей с аппаратом. Позже мою внучку вынесли на носилках, подключенной к кислороду. Мне кажется, что она уже тогда была мертва», — рассказала бабушка.

Родственники предполагают, что смерть могла наступить из-за тампона, забытого врачами в дыхательных путях. В больнице заявили, что состояние пациентки ухудшилось после операции.

Прокуратура назначила судебно-медицинскую экспертизу, также проводятся служебные проверки.

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