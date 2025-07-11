ЦСК ВВС сохранил 25-летнего форварда Раиля Мустафина

Нападающий проведет следующий сезон ВХЛ в самарском клубе.
25-летний Раиль Мустафин выступает за «летчиков» с розыгрыша «вышки» 2023−2024. Всего — 107 встреч и 47 очков (21 шайба и 26 результативных передач) с показателем полезности +5. В минувшем сезоне поучаствовал в 53 матчах ЦСК ВВС и набрал 30 баллов (13+17) при +8.
Также был в системе нижнекамского «Нефтехимика», играл за «Реактор» в МХЛ, «Липецк» в НМХЛ, «Челны».
А на днях самарцы продлили 26-летнего форварда Айдара Галимова.
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