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Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме

Меры будут действовать до 09:45.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Пулково будет работать по специальному графику после согласования с регулирующими органами с 08:45 до 09:45. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

— Это стало возможным благодаря усиленному контролю со стороны Росавиации и Госкорпорации ОрВД за воздушным пространством региона, — уточняется в сообщении.

Ранее утром, с 7:37, аэропорт временно приостановил работу из-за угрозы беспилотников в небе Ленинградской области. Все службы и экипажи действуют строго по регламенту.

Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможных перебоях с мобильной связью в некоторых районах Ленобласти, связанных с мерами противодействия дронам. Аналогичные ограничения действуют и в Петербурге. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.