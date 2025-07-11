Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме

Аэропорт Пулково будет работать по специальному графику после согласования с регулирующими органами с 08:45 до 09:45. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
— Это стало возможным благодаря усиленному контролю со стороны Росавиации и Госкорпорации ОрВД за воздушным пространством региона, — уточняется в сообщении.
Ранее утром, с 7:37, аэропорт временно приостановил работу из-за угрозы беспилотников в небе Ленинградской области. Все службы и экипажи действуют строго по регламенту.
Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможных перебоях с мобильной связью в некоторых районах Ленобласти, связанных с мерами противодействия дронам. Аналогичные ограничения действуют и в Петербурге. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.