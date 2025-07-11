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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с почтовыми ящиками

Мошенники под предлогом «защиты сбережений» вынуждают россиян прятать свои накопления в почтовых ящиках. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил вице-президент банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Мошенники под предлогом «защиты сбережений» вынуждают россиян прятать свои накопления в почтовых ящиках. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил вице-президент банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Сначала преступники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. После они убеждают людей в том, что все их деньги находятся в опасности.

Аферисты предлагают «самый лучший» способ сохранить сбережения — положить наличные в собственный почтовый ящик. Через некоторое время сообщник вскрывает ящик и забирает деньги.

— Это новая вариация классической схемы с «безопасным хранением». Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам, — цитирует слова Ревякина РИА Новости.

По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, основными целевыми группами для телефонных мошенников являются подростки, пенсионеры и обладатели криптовалют. В частности, злоумышленники нередко пытаются найти на устройствах жертв криптокошельки.