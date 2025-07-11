Россиян предупредили о новой схеме мошенников с почтовыми ящиками

Мошенники под предлогом «защиты сбережений» вынуждают россиян прятать свои накопления в почтовых ящиках. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил вице-президент банка ВТБ Дмитрий Ревякин.
Сначала преступники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. После они убеждают людей в том, что все их деньги находятся в опасности.
Аферисты предлагают «самый лучший» способ сохранить сбережения — положить наличные в собственный почтовый ящик. Через некоторое время сообщник вскрывает ящик и забирает деньги.
— Это новая вариация классической схемы с «безопасным хранением». Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам, — цитирует слова Ревякина РИА Новости.
По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, основными целевыми группами для телефонных мошенников являются подростки, пенсионеры и обладатели криптовалют. В частности, злоумышленники нередко пытаются найти на устройствах жертв криптокошельки.