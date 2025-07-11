Овчинский: более 130 семей в Бутырском районе переехали в ЖК по реновации

На северо-востоке Москвы по программе реновации строятся жилые дома и в других районах. По словам Владислава Овчинского, в Марфине возвели жилой комплекс общей площадью около 45 тыс. кв. метров. Комплекс состоит из двух корпусов и рассчитан на 431 квартиру общей площадью более 25 тыс. кв. метров. Во дворе между корпусами обустроены детская и спортивная площадки, зона отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.