Овчинский: более 130 семей в Бутырском районе переехали в ЖК по реновации

По программе реновации более 130 семей из трех старых домов уже отпраздновали новоселье в жилом комплексе по адресу: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что новостройка располагается поблизости от станции метро «Фонвизинская», учебных и медицинских заведений, магазинов и салонов красоты.
«На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”. В рамках сервиса “Помощь в переезде” город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. На сегодня из 131 переехавшей семьи более половины — 82 — воспользовались помощью города», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В рамках программы реновации в Бутырском районе планируется расселить 27 старых зданий. В новые квартиры переедут около 4,5 тысячи жителей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в этом году новое жильё по программе реновации получили более 18 тысяч москвичей. По его распоряжению темпы реализации программы ускорены в два раза.
На северо-востоке Москвы по программе реновации строятся жилые дома и в других районах. По словам Владислава Овчинского, в Марфине возвели жилой комплекс общей площадью около 45 тыс. кв. метров. Комплекс состоит из двух корпусов и рассчитан на 431 квартиру общей площадью более 25 тыс. кв. метров. Во дворе между корпусами обустроены детская и спортивная площадки, зона отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.
В жилом комплексе создана безбарьерная среда: в подъездах отсутствуют пороги и ступени, а входные группы расположены на уровне земли. Рядом с жилым комплексом находятся станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская», а также парк «Останкино» и другие важные объекты инфраструктуры.