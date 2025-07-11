Самарцы могут подать заявки на ночной легкоатлетический забег «Огни Самары»

10 км — для спортсменов от 14 лет;5 км — для участников от 11 лет;5 км северной ходьбы — от 11 лет;5 км корпоративный забег — от 11 лет; «Самарская миля» (1 586 м) — от 7 лет;детский забег на 600 м — для детей от 5 до 10 лет;детский забег на 300 м — для малышей до 4 лет.