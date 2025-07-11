Самарцы могут подать заявки на ночной легкоатлетический забег «Огни Самары»

В Самаре начался приём заявок на участие в ночном легкоатлетическом забеге «Огни Самары», который состоится 9 августа. Мероприятие приурочено к празднованию Дня физкультурника, сообщили в администрации города.
Трасса забега пройдёт вдоль живописной набережной Волги. Старт и финиш будут расположены у спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС по адресу Волжский проспект, дом 10.
Для участников подготовлено семь дистанций с разными требованиями по возрасту:
10 км — для спортсменов от 14 лет;5 км — для участников от 11 лет;5 км северной ходьбы — от 11 лет;5 км корпоративный забег — от 11 лет; «Самарская миля» (1 586 м) — от 7 лет;детский забег на 600 м — для детей от 5 до 10 лет;детский забег на 300 м — для малышей до 4 лет.
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом ярком спортивном событии и провести вечер на свежем воздухе!
16+
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.