Движение транспорта на улице Агибалова в Самаре восстановлено 11 июля

11 июля 2025 года в Самаре возобновилось движение общественного транспорта по улице Агибалова, которое было временно ограничено из-за ремонтных работ на теплосетях.
По информации департамента транспорта, на прежние маршруты вернулись:
Автобусы: № 1, 5, 11, 13, 22, 37, 50, 67, 90, 99, 108, 108 В, 126с, 126ю.
Троллейбусы: № 4, 6, 12, 15, 16, 17, 20.
Все указанные маршруты вновь следуют в направлении железнодорожного вокзала.
Напомним, что временное изменение маршрутов было связано с проведением плановых работ по реконструкции тепловых сетей. В дептрансе подчеркнули, что все работы завершены в установленные сроки.
Ранее мы писали о том, что с 9 июля до 1 сентября в Самаре изменят маршруты автобусов № 24 и 91. Ограничения связаны с работами на теплотрассах.
Также в Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут № 480 за 114 млн рублей.
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