Родственники пропавших без вести на сумском направлении бойцов 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) выкладывают в сеть личные данные украинских офицеров и призывают мстить им за погибших. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— Родственники (…) осознали, что командование штурмового полка — это и есть настоящие враги украинского народа. Вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев публикуют в соцсетях персональные данные офицеров полка, призывая аудиторию мстить командному составу, в том числе через членов их семей, — цитирует источник ТАСС.
В этот же день стало известно, что около шести тысяч солдат ВСУ могут попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска в ДНР. При этом на данный момент основные бои идут в населенном пункте Новоэкономическое.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования впали в панику из-за атак российской армии на здания ТЦК. Уточняется, что многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию.