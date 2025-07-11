Овчинский: в Бутырском районе более 130 семей переехали в новый дом по реновации

«На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”. В рамках сервиса “Помощь в переезде” город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.