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Овчинский: в Бутырском районе более 130 семей переехали в новый дом по реновации

В Бутырском районе более 130 семей из трёх старых домов переехали в новостройку на улице Милашенкова в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Источник: Freepik

Новый жилой комплекс находится в шаговой доступности от станции метро «Фонвизинская», рядом расположены учебные и медицинские учреждения, магазины и салоны красоты.

«На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”. В рамках сервиса “Помощь в переезде” город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как отметил Овчинский, на данный момент большинство переехавших семей — 82 — воспользовались помощью города.

В общей сложности в рамках программы реновации в Бутырском районе расселят 27 старых домов. Около 4,5 тыс. горожан получат новое жильё.

Ранее сообщалось, что в районе Марфино Северо-Восточного административного округа Москвы построили жилой комплекс по программе реновации. Дом, общая площадь которого составляет около 45 тыс. кв. м, находится на улице Академика Королёва.