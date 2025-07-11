Лавров: РФ призывает к продлению перемирия между Ираном и Израилем без перерывов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призвала к продлению перемирия между Ираном и Израилем без каких-либо перерывов.
«Мы призвали к тому, чтобы объявленное вроде бы перемирие продолжалось без каких-либо перерывов», — сказал глава профильного ведомства во время пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.
Напомним, что на полях мероприятий линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре российский дипломат провел сразу несколько рабочих встреч. Так, к примеру, Лавров встретился со своим китайской коллегой, министром иностранных дел Ван И, а также с государственным секретарем США Марко Рубио.