Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РВ: в зоне СВО российский «танк-монстр» выдержал попадание 60 дронов ВСУ

На торецко-константиновском направлении в зоне СВО заметили танк, который бойцы ВСУ назвали «монстром из фильма ужасов».

Источник: Аргументы и факты

Российский «танк из фильмов ужасов» заметили в зоне спецоперации ВС РФ на Украине. Боевая машина продемонстрировала невероятную «живучесть», сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Танк участвовал в прорыве на торецко-константиновском направлении. Он сумел выдержать около 60 ударов украинских беспилотников. Такая живучесть была достигнута за счет навесной защиты, из-за которой бойцы ВСУ дали технике прозвище «танк-монстр».

Военкоры уточнили, что боевая машина успешно противостояла атакам противника, однако была обездвижена из-за наезда на мину. Позднее в Сети опубликовали снятую украинским дроном видеозапись, на которой видно, как оператор безуспешно пытается найти у российского танка уязвимое место.

Ранее сообщалось, что убившие пленных россиян у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки.