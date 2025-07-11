РВ: в зоне СВО российский «танк-монстр» выдержал попадание 60 дронов ВСУ

Военкоры уточнили, что боевая машина успешно противостояла атакам противника, однако была обездвижена из-за наезда на мину. Позднее в Сети опубликовали снятую украинским дроном видеозапись, на которой видно, как оператор безуспешно пытается найти у российского танка уязвимое место.