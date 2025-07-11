РВ: в зоне СВО российский «танк-монстр» выдержал попадание 60 дронов ВСУ

Российский «танк из фильмов ужасов» заметили в зоне спецоперации ВС РФ на Украине. Боевая машина продемонстрировала невероятную «живучесть», сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
Танк участвовал в прорыве на торецко-константиновском направлении. Он сумел выдержать около 60 ударов украинских беспилотников. Такая живучесть была достигнута за счет навесной защиты, из-за которой бойцы ВСУ дали технике прозвище «танк-монстр».
Военкоры уточнили, что боевая машина успешно противостояла атакам противника, однако была обездвижена из-за наезда на мину. Позднее в Сети опубликовали снятую украинским дроном видеозапись, на которой видно, как оператор безуспешно пытается найти у российского танка уязвимое место.
Ранее сообщалось, что убившие пленных россиян у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки.