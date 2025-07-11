Лавров: Провокации со стороны США и их союзников в отношении КНДР продолжаются

Провокации в отношении КНДР со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников продолжаются. В регионе значительный конфликтный потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Накануне в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, на полях Восточноазиатского саммита состоялась вторая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Позже представитель США, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что кроме других вопросов они с Лавровым обменялись мнением по новому подходу об урегулировании конфликта на Украине. Правда, он не стал раскрывать подробностей диалога.
Также стало известно, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Северную Корею. Поездка состоится с 11 по 13 июля.