Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Провокации со стороны США и их союзников в отношении КНДР продолжаются

Глава МИД России сообщил о провокациях США в адрес Северной Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Провокации в отношении КНДР со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников продолжаются. В регионе значительный конфликтный потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, на полях Восточноазиатского саммита состоялась вторая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Позже представитель США, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что кроме других вопросов они с Лавровым обменялись мнением по новому подходу об урегулировании конфликта на Украине. Правда, он не стал раскрывать подробностей диалога.

Также стало известно, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Северную Корею. Поездка состоится с 11 по 13 июля.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше