Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Белый дом в мае в день франшизы «Звездные войны» публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского.