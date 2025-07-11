Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Белый дом в мае в день франшизы «Звездные войны» публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского.
«Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь», — говорится в тексте на изображении.
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