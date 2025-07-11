Овчинский сообщил о переезде более 130 семей в новый дом в Бутырском районе.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в доме на улице Милашенкова, д. 7, корпус 2, уже поселились более 130 семей из 3х старых домов — они переехали по программе реновации.
ЖК находится недалеко от метро «Фонвизинская». Рядом — учебные заведения, медицинские учреждения, торговые точки и салоны красоты.
«На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Овчинский добавил, что в рамках сервиса «Помощь в переезде» город предоставляет бесплатных грузчиков и автомобиль. Из 131 переехавшей семьи услугами уже воспользовались 82.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что в Бутырском районе по программе реновации будет расселено 27 старых домов, что позволит улучшить жилищные условия почти 4,5 тысячам жителей.
Ранее столичный градоначальник сообщил, что в 2025 году свыше 18 тыс. москвичей получили жилье по реновации. И поручил удвоить темпы реализации программы.