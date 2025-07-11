Овчинский сообщил о переезде более 130 семей в новый дом в Бутырском районе.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в доме на улице Милашенкова, д. 7, корпус 2, уже поселились более 130 семей из 3х старых домов — они переехали по программе реновации.