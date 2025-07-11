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В Иркутске под надзором приставов от мусора очистили более 400 кв.м. земли

Земельный участок в СНТ был завален строительным мусором.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Собственница земельного участка в СНТ города Иркутска расчистила территорию, которая была захламлена строительным мусором. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по региону.

— С жалобой в суд обратилась Служба государственного экологического надзора Иркутской области. По решению суда, женщина должна была за свой счет привести участок площадью более 400 квадратных метров в надлежащий вид, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники выяснили, что жительница ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера. За это ее ограничили в праве выезжать за пределы страны. Также с нее взыскан исполнительский сбор. Все принятые меры привели к тому, что мусор с площадки убрали.