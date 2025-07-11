В Иркутске под надзором приставов от мусора очистили более 400 кв.м. земли

Также сотрудники выяснили, что жительница ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера. За это ее ограничили в праве выезжать за пределы страны. Также с нее взыскан исполнительский сбор. Все принятые меры привели к тому, что мусор с площадки убрали.