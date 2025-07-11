До конца июля ввели ограничение посещения лесов в Иркутской области

С 11 июля в Иркутской области запрещается посещение лесов и въезд транспорта при 4 и 5 классах пожарной опасности. Ограничения будут действовать на территории всех лесничеств региона до 31 июля 2025 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области.