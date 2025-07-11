До конца июля ввели ограничение посещения лесов в Иркутской области

С 11 июля в Иркутской области запрещается посещение лесов и въезд транспорта при 4 и 5 классах пожарной опасности. Ограничения будут действовать на территории всех лесничеств региона до 31 июля 2025 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области.
Решение связано с установившейся жаркой и сухой погодой, а также с неблагоприятным прогнозом пожарной опасности. Одновременно вводится запрет на проведение любых пожароопасных работ в лесных массивах.
Меры направлены на снижение риска возникновения лесных пожаров в период экстремальных погодных условий. Нарушителям ограничений грозит административная ответственность.