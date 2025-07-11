Популярный российский уксус запретили продавать в Беларуси

Причиной запрета стало несоответствие требованиям безопасности пищевых добавок. В составе уксуса белорусские специалисты нашли заявленную изготовителем в маркировке пищевую добавку — консервант сорбат калия. Однако отмечается, что данный консервант недопустим для использования при производстве уксуса.