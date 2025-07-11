Популярный российский уксус запретили продавать в Беларуси

В Беларуси популярный российский уксус запретили продавать по решению Госстандарта. Уксус включили в Реестр опасной продукции.
Так, под запрет попал натуральный 6% винный укус от российского производителя «СП Мирный».
Причиной запрета стало несоответствие требованиям безопасности пищевых добавок. В составе уксуса белорусские специалисты нашли заявленную изготовителем в маркировке пищевую добавку — консервант сорбат калия. Однако отмечается, что данный консервант недопустим для использования при производстве уксуса.
А еще цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями.
Тем временем Минэнерго сказало о 170 пострадавших населенных пунктах после грозы 10 июля: «Больше всего повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях».