ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам

Единое расчетное информационное пространство будет отключать от своей системы белорусов из-за новых правил. Новые условия опубликованы на сайте ЕРИП.
Так, в системе ЕРИП обновились правила обработки персональных данных. И физлица, которые не будут им следовать, могут потерять доступ к своему аккаунту уже с 1 августа.
Нововведение связано с тем, что ранее белорусы давали согласие на обработку персональных данных в ЕРИП на пять лет, а теперь срок сокращен до трех лет.
Кроме того, из-за изменений в доступе к личному кабинету пользователи ЕРИП получали уведомления о необходимости подписать допсоглашение к договору онлайн через личный кабинет в ЕРИП.
Чтобы не лишиться аккаунта в ЕРИП белорусам нужно согласиться с изменением условий обработки персональных данных в системе до 31 июля 2025 года.
Еще ранее мы писали, что ЕРИП изменит условия доступа в личный кабинет для физлиц.
Тем временем Банковский процессинговый центр сказал, что делать белорусам, если некорректный баланс карт Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк после восстановления.