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ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам

ЕРИП будет отключать белорусов от системы с 1 августа из-за персональных данных.

Источник: Комсомольская правда

Единое расчетное информационное пространство будет отключать от своей системы белорусов из-за новых правил. Новые условия опубликованы на сайте ЕРИП.

Так, в системе ЕРИП обновились правила обработки персональных данных. И физлица, которые не будут им следовать, могут потерять доступ к своему аккаунту уже с 1 августа.

Нововведение связано с тем, что ранее белорусы давали согласие на обработку персональных данных в ЕРИП на пять лет, а теперь срок сокращен до трех лет.

Кроме того, из-за изменений в доступе к личному кабинету пользователи ЕРИП получали уведомления о необходимости подписать допсоглашение к договору онлайн через личный кабинет в ЕРИП.

Чтобы не лишиться аккаунта в ЕРИП белорусам нужно согласиться с изменением условий обработки персональных данных в системе до 31 июля 2025 года.

Еще ранее мы писали, что ЕРИП изменит условия доступа в личный кабинет для физлиц.

Тем временем Банковский процессинговый центр сказал, что делать белорусам, если некорректный баланс карт Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк после восстановления.