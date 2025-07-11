Двое пострадавших от выброса пара на заводе в Волжском находятся в реанимации

Напомним, в эпицентре выброса пара оказались пятеро рабочих, один скончался. Четверых пострадавших доставили в Волгоград. Двое мужчин 43 и 36 лет по-прежнему находятся в реанимации, их состояние тяжелое. Мужчины 66 и 46 лет проходят лечение в ожоговом отделении, состояние стабильное.