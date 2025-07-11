Рост заболеваемости раком регистрируют в Хабаровском крае

Министерство здравоохранения Хабаровского края напоминает жителям региона о необходимости своевременной диагностики онкологических заболеваний. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», число случаев, когда у пациента выявляются злокачественные новообразования в регионе растёт — если в 2012 году было зарегистрировано 5178 случаев, то в 2024 их количество выросло до 6491.
По информации пресс-службы ведомства, снизить летальность призвана программа по борьбе с раковыми заболеваниями, которая включена в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его, как остальной пакет из 19 новых нацпроектов, инициировал президент России Владимир Владимировиче Путин. Так, при поддержке главы государства в Хабаровском крае были созданы центры амбулаторной онкологической помощи.
— В настоящее время в регионе работает трёхуровневая система оказания профильной медицинской помощи. Так, помимо Краевого клинического центра онкологии, функционируют пять Центров амбулаторной онкологической помощи. Это новое направление. Раньше сделать диагностику можно было только в крупных стационарных онкодиспансерах, теперь современные технологии позволяют использовать ускоренные методики, — отметили в Минздраве Хабаровского края.
В Центрах амбулаторной онкологической помощи проводят диагностику, противоопухолевую терапию в условиях дневного стационара, диспансерное наблюдение и оказывают паллиативную помощь. Пациентам доступны исследования УЗИ, маммографа, рентгенодиагностического комплекса, СКТ, а также биопсии и дерматоскопии.
Такие центры в настоящее время открыты на базе Районной больницы района имени Лазо, Верхнебуреинской центральной районной больницы, Городской поликлиники № 11 и Городской больницы № 7 в Комсомольске-на-Амуре. Все они сейчас подключены к центральному архиву медицинских изображений, что гарантирует точную постановку диагноза.
— Попасть на консультацию пациенты могут бесплатно по направлению. Их выдают врачи терапевты, участковые врачи и средние медработники при подозрении на рак. Если такого центра по месту жительства нет, направление выдается в первичные онкологические кабинеты, которые функционируют в районах края, — рассказали в ведомстве.
В краевом Минздраве подчеркнули, что врачи работают над тем, чтобы онкологические заболевания выявлялись на начальной стадии. Для этого проводятся онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований при диспансеризации определенных групп взрослого населения в Хабаровском крае. Это особенно важно, так как скрининги снижают риски смерти от рака.