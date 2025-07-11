Рост заболеваемости раком регистрируют в Хабаровском крае

В краевом Минздраве подчеркнули, что врачи работают над тем, чтобы онкологические заболевания выявлялись на начальной стадии. Для этого проводятся онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований при диспансеризации определенных групп взрослого населения в Хабаровском крае. Это особенно важно, так как скрининги снижают риски смерти от рака.