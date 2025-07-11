Под парковкой известного музея динозавров обнаружился невероятный сюрприз

Другие эксперты в этой области подтвердили достоверность находки, но отнеслись к ней неоднозначно. «Думаю, это сюрприз. С научной точки зрения, это не так уж и интересно», — сказал Томас Уильямсон, куратор отдела палеонтологии в Музее естественной истории и науки Нью-Мексико в Альбукерке.