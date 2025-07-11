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Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве планируют открыть в начале 2027 года

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве планируется открыть в начале 2027 года, сейчас на его территории идет активная работа, сообщил в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«Там никто не расслабляется, активно работают, просто масштаб работы огромный. Я думаю, что в начале 2027 года его можно будет запускать. Основные работы будут там закончены. Надеюсь», — сказал Собянин, говоря о сроках запуска спорткомплекса «Олимпийский».

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