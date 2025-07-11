Как воронежцам провести предстоящие выходные

12 июля.
Парк «Алые паруса».
- 14:00 | Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» | 0+
Камерный театр.
- 18:00 | «Бидерман и поджигатели» | 18+
Театр «Кот».
- 14:00 | «Однорукий из Спокана» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 12:00 | Музейная программа «Органная музыка во Дворце» | 0+
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
- 12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
- 14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Музейная программа «Раскрываем древнейшие смыслы» | 6+
- 11:00 | Интерактивная площадка «Палеолит» | 6+
- 11:00 | Обзорная экскурсия по экспозиции «Костёнки сквозь века» | 6+
- 12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
- 13:00 | Презентация рок-оперы «Мамонт» | 6+
- 14:00 | Мастер-класс «Живопись каменного века» | 6+
- 15:00 | Чайная церемония и лекция «Смысл жизни в западном и восточном мировоззрениях» | 6+
- 16:30 | Экскурсия-прогулка «Костенки с высоты птичьего полета» | 6+
Музей-заповедник «Дивногорье».
- 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
13 июля.
Камерный театр.
- 18:00 | «Бидерман и поджигатели» | 18+
Театр «Кот».
- 13:00 | «Пока мы здесь» | 12+
- 18:00 | «Мгновения» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
- 10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
- 13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Выставка «Почему я человек» | 6+
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
- 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
Музей-заповедник «Дивногорье».
- 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+