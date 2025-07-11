В Самаре горячую воду отключат в домах с 16 по 29 июля: список адресов

Об этом сообщает компания «Т Плюс».
Ограничения затронут в границах улиц Авроры, Больничной, Аэродромной, Дзержинского, Мяги, Гагарина, М. Тореза, Н. Панова, К. Маркса, Луначарского, пр. Ленина. Также в границы вошли улицы Мичурина, Дачная, Мечникова, Урицкого, Агибалова, Ново-Садовой и др.
Такие гидравлические испытания тепловых сетей — стандартная ежегодная процедура, направленная на повышение надежности систем отопления и горячего водоснабжения, а также предотвращение аварий в зимний период. В ходе работ специалисты выявляют и устраняют изношенные участки трубопроводов и другие дефекты, что позволяет обеспечить бесперебойное теплоснабжение в холодное время года.
Жителям рекомендуется заранее запастись водой и соблюдать меры предосторожности около тепловых камер и трубопроводов. После завершения всех ремонтных мероприятий горячее водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.