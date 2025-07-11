В Самаре горячую воду отключат в домах с 16 по 29 июля: список адресов

Такие гидравлические испытания тепловых сетей — стандартная ежегодная процедура, направленная на повышение надежности систем отопления и горячего водоснабжения, а также предотвращение аварий в зимний период. В ходе работ специалисты выявляют и устраняют изношенные участки трубопроводов и другие дефекты, что позволяет обеспечить бесперебойное теплоснабжение в холодное время года.