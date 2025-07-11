Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта

В Санкт-Петербурге скоро начнется церемония прощания с покончившим с собой бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным полиции, прощание начнется не раньше 10:00 по московскому времени.