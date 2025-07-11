Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта

В Санкт-Петербурге скоро начнется церемония прощания с покончившим с собой бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным полиции, прощание начнется не раньше 10:00 по московскому времени.

В Петербурге начинаются похороны Романа Старовойта.

В Санкт-Петербурге скоро начнется церемония прощания с покончившим с собой бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным полиции, прощание начнется не раньше 10:00 по московскому времени.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Петербурге хоронят экс-министра транспорта Романа Старовойта: онлайн-трансляция.

На Смоленском кладбище уже собрались представители руководства области, сотрудники полиции, а также многочисленные журналисты. Приехавшие на церемонию ожидают начала официальной части. Священнослужителя на месте пока нет.

Ранее церковнослужители сообщили, что похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта предположительно пройдут без проведения традиционного православного отпевания. Причиной этому являются особенности обстоятельств его кончины. Вместе с тем, по словам представителей духовенства, существует вероятность применения альтернативной церковной практики.

Старовойта похоронят на Смоленском кладбище Анна Хомлюк © URA.RUНа место проведения похорон уже подтягиваются люди Анна Хомлюк © URA.RUЦеремония начнется не раньше 10:00 Анна Хомлюк © URA.RUСвященнослужителя пока нет Анна Хомлюк © URA.RUНа месте много журналистов Анна Хомлюк © URA.RU.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше