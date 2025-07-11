Глава МИД Лавров: Мерц окончательно решил заняться милитаризацией Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, фактически признав исчерпанными дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине, сделал выбор в пользу дальнейшей милитаризации страны. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
«Если господин Мерц считает, что мирные возможности использованы, исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех “угроз”, которые исходят от России», — сказал глава МИД РФ.
Лавров также резко раскритиковал такие подходы, назвав их абсурдными.
Ранее министр иностранных дел России отказался комментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о предполагаемом новом плане по Украине. В ответ на вопрос о позиции Москвы Лавров с иронией сослался на фразу президента США Дональда Трампа: «Так я вам и скажу». При этом Лавров отметил, что в ходе встречи с западным представителем вновь подтвердил неизменность позиции России по украинскому вопросу.