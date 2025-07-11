Глава МИД Лавров: Мерц окончательно решил заняться милитаризацией Германии

Ранее министр иностранных дел России отказался комментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о предполагаемом новом плане по Украине. В ответ на вопрос о позиции Москвы Лавров с иронией сослался на фразу президента США Дональда Трампа: «Так я вам и скажу». При этом Лавров отметил, что в ходе встречи с западным представителем вновь подтвердил неизменность позиции России по украинскому вопросу.