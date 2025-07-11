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В США очевидцы спасли олененка, который заплыл на 300 метров в океан

Спасатели направились к оленю несмотря на предупреждение об акулах.

Очевидцы при помощи экстренных служб спасли молодого оленя, который тонул у побережья Центральной Флориды, животное оказалось в 300 метрах от берега, передает телеканал Fox Weather.

К оленю бросились на помощь отдыхающие пляжа, затем к ним присоединились спасатели, они поплыли к животному на досках для серфинга несмотря на предупреждение о приближающихся акулах.

«У нас есть работа, которую нужно делать. Мы спасаем жизни, будь то человеческая жизнь или, в данном случае, оленя», — рассказал Чейз Хантер, старший спасатель пляжа Флаглер.

Животное вытащили и выпустили в ближайший лес.

Пока не понятно, как олень мог оказаться так далеко от берега. Однако, по данным Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, олени хорошо плавают, но предпочитают пересекать небольшие водоемы.

Кроме того, по мнению экспертов, олень мог уйти далеко от леса из-за шума во время празднования Дня независимости США.

Ранее рыбак из США подрался с акулой на берегу.