«Родственники пропавших без вести солдат 225-го ОШП осознали, что командование штурмового полка — это и есть настоящие враги украинского народа», — сказал собеседник ТАСС.
Источник сообщил, что вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев распространяют в социальных сетях персональные данные офицеров полка, призывая к расправе над командным составом и их близкими.
Напомним, ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным. Открывшуюся брешь на данном направлении украинское командование пытается закрыть иностранными наёмниками.