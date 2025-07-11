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«Враги»: Родные погибших украинских солдат сливают данные офицеров ВСУ с призывами к мести

В отместку за пропавших без вести солдат 225-го ОШП ВСУ их родственники публикуют личную информацию об офицерах, надеясь таким образом добиться справедливости или возмездия. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Родственники пропавших без вести солдат 225-го ОШП осознали, что командование штурмового полка — это и есть настоящие враги украинского народа», — сказал собеседник ТАСС.

Источник сообщил, что вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев распространяют в социальных сетях персональные данные офицеров полка, призывая к расправе над командным составом и их близкими.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным. Открывшуюся брешь на данном направлении украинское командование пытается закрыть иностранными наёмниками.