Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

«Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились», — приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.