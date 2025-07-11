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Аэропорт Геленджика подтвердил дату первого рейса

КРАСНОДАР, 11 июл — РИА Новости. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится 18 июля, сообщает пресс-служба порта.

Источник: © РИА Новости

«По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания “Аэрофлот” из Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушной гавани.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 миллиона человек, напомнили в пресс-службе. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом есть парковка и ландшафтный парк.

«Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях… Для нас это очень важное событие, которого мы ждали, и к которому готовились», — приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.