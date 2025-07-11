В Волгограде приступили к обновлению дороги на улице Днестровской

Как сообщили в администрации Волгограда, сейчас рабочие заняты укладкой первого слоя нового асфальтобетона. Помимо проезжей части, на улице Днестровской предстоит привести в порядок все бордюры, колодцы подземных коммуникаций, обустроить парковочные карманы на ряде участков, где для этого есть техническая возможность.