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В Волгограде приступили к обновлению дороги на улице Днестровской

Рабочие муниципального предприятия приводят в порядок проезжую часть в Дзержинском районе.

Обновление проходит в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные качественные дороги»).

На улице Днестровской начался ремонт проезжей части. Специалисты должны будут восстановить дорожное полотно на участке 1,2 км.

Как сообщили в администрации Волгограда, сейчас рабочие заняты укладкой первого слоя нового асфальтобетона. Помимо проезжей части, на улице Днестровской предстоит привести в порядок все бордюры, колодцы подземных коммуникаций, обустроить парковочные карманы на ряде участков, где для этого есть техническая возможность.

Напомним, обновление имеющихся и создание новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры — важное направление деятельности региональных властей. C 2014 года в Волгоградской области привели в порядок и построили около 4,8 тыс. км дорог.