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Мэрия Самары проверит пляжи с платными лежаками

Ранее появилась информация об их платной аренде. В горадминистрации пообещали разобраться в ситуации.

Ранее появилась информация об их платной аренде. В горадминистрации пообещали разобраться в ситуации.

Местные власти подтвердили: платная аренда лежаков около Волги действительно есть. Речь идет о некой дополнительной услуге. Добавили: они не должны занимать «кромку пляжа» и свыше 20% от общественного пространства.

«Проведем проверку мест, где установлено платное оборудование. При необходимости сдвинем», — сообщили представители мэрии.

Недавно рассказывали, что на самарских пляжах к июльской жаре наконец-то появилось благоустройство.

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