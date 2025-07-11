Мэрия Самары проверит пляжи с платными лежаками

Ранее появилась информация об их платной аренде. В горадминистрации пообещали разобраться в ситуации.
Местные власти подтвердили: платная аренда лежаков около Волги действительно есть. Речь идет о некой дополнительной услуге. Добавили: они не должны занимать «кромку пляжа» и свыше 20% от общественного пространства.
«Проведем проверку мест, где установлено платное оборудование. При необходимости сдвинем», — сообщили представители мэрии.
Недавно рассказывали, что на самарских пляжах к июльской жаре наконец-то появилось благоустройство.
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