Врач рассказала, какой шоколад действительно полезен

«Польза шоколада как готового продукта зависит прежде всего от содержания в нем какао-продуктов. Чем их больше, тем выше концентрация биологически активных веществ и полезных свойств», — отметила она, уточнив, что наиболее полезным будет шоколад с содержанием какао-продуктов от 70% и выше.