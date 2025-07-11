Врач рассказала, какой шоколад действительно полезен

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, от чего зависит польза шоколада, обратив внимание на какао-бобы, которые являются ценным источником антиоксидантов.
Кашух уточнила, что в состав какао-бобов входят флаванолы, которые уменьшают воспалительные процессы, защищают клетки от окислительного стресса и улучшают работу сосудов. За счет этого такие антиоксиданты могут способствовать улучшению артериального давления и работы головного мозга. Кроме того, они содержат теобромин и небольшое количество кофеина, которые мягко стимулируют нервную систему, улучшают настроение и повышают работоспособность.
«Польза шоколада как готового продукта зависит прежде всего от содержания в нем какао-продуктов. Чем их больше, тем выше концентрация биологически активных веществ и полезных свойств», — отметила она, уточнив, что наиболее полезным будет шоколад с содержанием какао-продуктов от 70% и выше.
Врач также предупредила, что шоколад на меду, фруктозе или сиропе агавы не стоит считать диетическим, поскольку он не более полезен, чем простые шоколадки не на обычном сахаре. Кроме того, при употреблении большого количества фруктозы повышается нагрузка на печень.
Ранее Кашух в беседе с Life.ru рассказала, сколько шоколада можно съесть за раз. Она посоветовала съедать в день не более 50 граммов горького шоколада (около восьми долек) или 20 граммов молочного или белого (три дольки в плитке).
Диетолог Дарья Русакова назвала горький шоколад в списке сладостей, которые, при условии умеренного потребления, являются вполне безопасными для зубов ребенка. В списке также оказались натуральная пастила и мармелад, передает «Царьград».