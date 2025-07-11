Белый дом опубликовал сгенерированное изображение Трампа в образе Супермена

Белый дом опубликовал сгенерированное с помощью нейросетей изображение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в образе Супермена, назвав его «символом надежды». Соответствующую картинку пресс-служба опубликовала на своей странице в социальной сети X.
— Символ надежды, правды, справедливости, американского пути. Супермен Трамп, — говорится в публикации.
Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала видео о результатах поездки Дональда Трампа на саммит НАТО в Гааге под песню певца Usher «Daddy’s Home!» («Папочка дома!» — прим. «ВМ»). После этого в США начали продавать футболку с надписью «папочка» и фотографией Дональда Трампа, сделанной во время его ареста в августе 2023 года. При этом одежда появилась на сайте официальной сувенирной продукции.
Трамп также представил два новых парфюма, посвященных его победам на выборах главы государства в 2016 и 2024 годах. Ароматы получили название «Победа 45−47», что, по словам Трампа, отражает их суть: победу, силу и успех.