Белый дом опубликовал сгенерированное изображение Трампа в образе Супермена

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала видео о результатах поездки Дональда Трампа на саммит НАТО в Гааге под песню певца Usher «Daddy’s Home!» («Папочка дома!» — прим. «ВМ»). После этого в США начали продавать футболку с надписью «папочка» и фотографией Дональда Трампа, сделанной во время его ареста в августе 2023 года. При этом одежда появилась на сайте официальной сувенирной продукции.